CdS – Inter, rendimento crollato nel girone di ritorno: “Dietro il Sassuolo”. Numeri impietosi

Nonostante il cambio in panchina e tanti investimenti l’estate scorsa, l’Inter è ricascata nel suo vecchio vizio. Ovvero di partire forte, fortissimo nel girone d’andata, per poi spegnersi lentamente nel girone di ritorno. I numeri relativi alla marcia della squadra di Antonio Conte elencati dal Corriere dello Sport sono impietosi:

“Il bicchiere è mezzo vuoto, se si va a vedere che, il rendimento della squadra è calato tra il girone di andata e quello di ritorno. Al giro dio boa, l’Inter era seconda con 46 punti e media partita di 2,42. Mentre nelle 11 gare sin qui disputate della seconda parte, ha raccolto solo 18 punti, per una media di 1,63 e per un settimo posto parziale, alle spalle anche del Sassuolo. Quel bicchiere, però, diventa mezzo pieno nel momento in cui si nota come il distacco dal quinto posto sia di 16 punti. Di fatto, quindi, la qualificazione Champions è un traguardo già tagliato, a differenza delle ultime due annate, quando l’obiettivo era stato raggiunto solo all’ultima giornata“.

(Fonte: Corriere dello Sport)