Inter, solidità difensiva ritrovata: il dato. “Bravo Darmian ma merito anche di…”

Nelle ultime partite, l'Inter ha dimostrato di aver ritrovato compattezza in difesa: 5 vittorie consecutive per i nerazzurri

"Semaforo verde per la fase difensiva per Milan e Inter. Dal 19 aprile, sera nella quale hanno giocato e pareggiato 3-3 contro il Benfica (e 2 gol li hanno presi nel finale, a qualificazione ormai acquisita), i nerazzurri hanno incassato un solo gol in 5 partite (4 di campionato e il ritorno della semifinale contro la Juve in Coppa Italia). Quello siglato da Felipe Anderson nella gara poi vinta dall’Inter 3-1 sulla Lazio il 30 aprile". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla fase difensiva dell'Inter che, nell'ultimo periodo, ha ridotto al minimo le sbavature, con quella di Acerbi che ha spianato la strada alla rete biancoceleste, unica subita dai nerazzurri nelle ultime cinque partite.