Moviola GdS – Inter, manca un giallo a Calhanoglu. “Giusto non dare rigore su mani Darmian”

"Premesso che Roma-Inter è una delle partite più difficili da arbitrare, Maresca se la cava in quasi tutte le decisioni ma non nella gestione. Ineccepibili i “gialli” a Mancini (in ritardo su Calha), Pellegrini (proteste), Lautaro (piede alto sul viso di Bovo) e Spinazzola (fallo da dietro su Bellanova). Manca almeno un giallo a Calha nel p.t.: due entrate pericolose su Camara e Pellegrini", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Giusto non dare rigore sul mani di Darmian in caduta in area: il movimento dell’interista è naturale. Reciproca la trattenuta Bastoni-Belotti. Qualche dubbio su Acerbi che tira per la maglia Dybala: fuori area sarebbe stato fischiato fallo senza esitazioni. Troppe proteste e scenate. Maresca circondato, Belotti che spinge a forza Dumfries lento a uscire: perché non dare qualche “giallo”?", scrive Gazzetta.