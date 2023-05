Libero – Volata Champions, Inter sempre più favorita: la vittoria di Roma ha dimostrato che…

"L’Inter è sempre più favorita nella volata Champions. Dopo aver battuto 3-1 la Lazio a San Siro settimana scorsa, i nerazzurri si aggiudicano un altro scontro diretto, questa volta in trasferta, battendo 0-2 la Roma. Un successo straordinario per il morale e per la classifica, che conferma l’assoluta maturità interista". Apre così l'articolo di Libero in merito alla vittoria nerazzurra contro la Roma all'Olimpico.