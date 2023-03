Inter, numeri mai così negativi: “Era da 75 anni che non capitava di…”

"L'Inter, dopo la pausa dicembrina, ha conosciuto un cammino simile a quello che un anno fa ha agevolato la rimonta del Milan. Pensieri tra l’altro suffragati da numeri che non ammettono appello dopo la sconfitta a La Spezia, ottavo ko stagionale: dalla stagione 1994/95, ovvero nell’era dei tre punti a vittoria, solo due volte l’Inter ha subìto più sconfitte dopo 26 gare in Serie A: 11 nel 2011/12 e 10 nel 1998/99. E, per vedere un’Inter incassare 24 gol dopo le prime 13 trasferte stagionali (terza peggior difesa in trasferta del campionato...), bisogna risalire addirittura al 1947/48...", scrive l'edizione odierna di Tuttosport.