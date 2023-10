Inter, i numeri premiano Inzaghi: miglior attacco e miglior difesa in A. Lautaro capocannoniere

A livello individuale spiccano alcune cifre molto significative: Lautaro Martinez si trova in vetta alla classifica marcatori del torneo, con 10 gol segnati in otto giornate. Il Toro è solamente il terzo giocatore della storia dell'Inter a raggiungere la doppia cifra in otto turni di campionato, dopo Giuseppe Meazza (1935/36) e Antonio Valentin Angelillo (1958/59).