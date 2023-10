Sky – Arnautovic al lavoro ad Appiano: le ultime sul suo rientro. E Cuadrado…

Marko Arnautovic è al lavoro ad Appiano Gentile: il suo obiettivo è rientrare il prima possibile. E il semaforo verde non è così lontano

Come riportato da Sky Sport, Marko Arnautovic è arrivato da poco ad Appiano Gentile. L'attaccante austriaco è al lavoro per cercare di rientrare il prima possibile per dare il suo contributo alla squadra.