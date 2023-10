Terminata la sosta per le Nazionali, i nerazzurri tornano in campo: prossimo avversario, i granata di Juric

Sono 158 i precedenti in Serie A tra Inter e Torino: i nerazzurri hanno vinto 72 gare, contro le 36 dei granata, completano il bilancio i 50 pareggi. L’Inter ha vinto inoltre sette delle ultime otto sfide giocate contro i granata in campionato e in Serie A, sempre contro il Torino, nel girone d'andata è imbattuta da 22 gare.