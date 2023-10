Sky – Inter, Barella stanco, Frattesi scalda i motori. E altri tre nomi sono in rampa di lancio

La sosta non ha fortunatamente portato cattive notizie a Simone Inzaghi che, Arnautovic a parte (rientro previsto per la trasferta dell'8 novembre a Salisburgo), potrà contare sull'intera rosa a disposizione in vista del rientro in campionato a Torino, sabato pomeriggio.

Come riferisce Sky Sport, però, l'allenatore nerazzurro dovrà necessariamente attingere da tutti i giocatori e ricorrere a un ragionato turnover, anche perché l'Inter è attesa da un trittico niente male: si diceva del Torino, ma pochi giorni dopo, la squadra ricederà il Salisburgo a San Siro in Champions League, per poi giocare, sempre al Meazza, contro la Roma del grande ex Lukaku. Ecco perché giocatori come Barella, il più utilizzato fin qui in stagione, potrebbero anche rifiatare in una delle tre gare.