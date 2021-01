E’ ancora il futuro societario dell’Inter a tenere banco sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano: “Inter, nuova offerta. La trattativa per la cessione decolla: in serata contatto Suning-Bc Partners. Il fondo inglese pronto a rilevare il pacchetto azionario per una cifra inferiore ai 500 milioni. Ma resta vivo l’interesse dei qatarioti dopo il primo no di Zhang“.

(Fonte: Corriere dello Sport)