“Questa partnership con l'Inter è davvero entusiasmante per Dreame, poiché condividiamo con orgoglio lo spirito nerazzurro,” afferma Sean Chan, General Manager of Dreame Technology South and West Europe. “Proprio come ammiriamo l'abilità senza pari della squadra, siamo determinati a portare lo stesso livello di eccellenza nella nostra tecnologia e siamo pronti a stabilire nuovi standard per superare i confini insieme”.

Dreame investe costantemente nella ricerca e in tecnologie innovative. In particolare, nel settore dei motori digitali ad alta velocità, ha fissato nuovi standard industriali e ha introdotto in Europa la tecnologia Mop-ExtendTM, progettata per affrontare le sfide di pulizia più complesse e offrire un'esperienza senza pari. Il brand si impegna ad offrire prodotti di alta qualità che combinano tecnologia, innovazione e design per ottenere risultati sempre più avanzati e stabilire nuovi standard nel miglioramento della vita quotidiana. La sua ricerca dell'eccellenza riflette l’ambizione dell'Inter, rinomata per le sue abilità eccezionali, dentro e fuori dal campo.