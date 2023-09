Inter, tra nuovi e ballottaggi: la formazione tipo 2023/24 di Inzaghi

Ballottaggi: Nella formazione titolare sono in pole Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan e Thuram. Il problema sarà il turnover, in Champions potrebbero giocare i cosiddetti titolari con le alternative molto affidabili come de Vrij, Cuadrado, Frattesi e Arnautovic in campionato. E il discorso vale anche per Dimarco e Carlos Augusto, pure per Darmian. In più, ci sono pure Klaassen e Sanchez come jolly. Grande abbondanza dunque, Inzaghi deciderà di partita in partita quando gli impegni saranno ravvicinati.