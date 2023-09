FCIN1908 / Inter, buone notizie da Sensi: già completamente recuperato

Il gruppo nerazzurro che è rimasto ad Appiano Gentile ad allenarsi agli ordini di un Simone Inzaghi fresco di rinnovo è davvero un gruppo decimato. Gli impegni delle Nazionali hanno svuotato il centro sportivo dell'Inter proprio nelle settimane che si avvicinano all'attesissimo derby . Da lunedì i calciatori nerazzurri inizieranno a rientrare a scaglioni. Inzaghi li attende per preparare la Partita. Quella indubbiamente più sentita dai tifosi della Beneamata.

Le condizioni di Stefano Sensi

Come appreso da FCINTER1908, ci sono aggiornamenti positivi sulle condizioni di Stefano Sensi (che si era fermato per un problema muscolare). Oggi il centrocampista ha svolto quasi interamente il lavoro con il gruppo (con i pochi nerazzurri che non sono stati richiamati dalle rispettive Nazionali e una quindicina di Primavera). Questo significa che Stefano Sensi è recuperato e che settimana prossima tornerà regolarmente a lavorare con la prima squadra.