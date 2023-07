Inter, new entry nello staff di Inzaghi: ecco il nuovo allenatore dei portieri

L'Inter ha chiuso l'accordo con Spinelli che prenderà il posto di Adriano Bonaiuti, in nerazzurro dal 2013 che ha deciso di lasciare l'Inter per motivi personali. "Spinelli, milanese di 56 anni, ha un curriculum prestigioso e metodi all’avanguardia. Ha lavorato anche a Coverciano dal 2014 con il ct Conte, seguito in Premier nel biennio del Chelsea, mantenendo il canale aperto con l’Italia di Ventura sino al novembre 2017. Nei primi dieci anni di carriera, dal 2004 al 2014, aveva lavorato al Genoa con Gasperini (e non solo). Da preparatore aveva iniziato al Como, dove si era conclusa l’avventura di portiere. Ad Appiano Gentile troverà a coadiuvarlo Gianluca Zappalà, preparatore dei portieri ex Lazio portato all’Inter da Simone Inzaghi", commenta il CorSport.