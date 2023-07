Kamada, frenata Milan: sondaggio esplorativo dell’Inter, chieste informazioni

Nuovo nome accostato all'Inter : è quello di Daichi Kamada , centrocampista offensivo giapponese svincolato dall'Eintracht Francoforte. Il giocatore sembrava da tempo promesso sposo del Milan, ma i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo, permettendo così ad altri club di inserirsi. Secondo quanto riporta DAZN, i rossoneri avrebbero congelato l'operazione per motivi legati agli slot da extracomunitari.

Una decisione che avrebbe permesso ai cugini nerazzurri di effettuare un primo sondaggio esplorativo con l'entourage di Kamada: per il momento una semplice richiesta di informazioni e nessuna trattativa concreta in corso, ma il giapponese potrebbe interessare in viale della Liberazione.