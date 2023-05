Inter vola senza zavorre e conferma questa sensazione. Mezza rimonta subita è utile perché…

Nel giorno del suo compleanno, Romelu Lukaku si è fatto un bel regalo: doppietta al Sassuolo e grande prestazione da migliore in campo. Il giorno dopo la vittoria dell'Inter a San Siro, il Corriere della Sera analizza il momento dei nerazzurri. "L’Inter è salita su una nuvola e vola senza zavorre con l’obiettivo di tenersi il secondo posto, vince per la prima volta cinque partite di fila in questo campionato e in vista del derby di ritorno di martedì, che vale la finale di Champions, conferma la sensazione delle ultime settimane: per tirarla giù serve un avversario alla sua altezza".

"Non è una banale questione di stile di gioco, perché per larghi tratti, anche sotto di tre gol, il Sassuolo di Dionisi prende il gessetto e disegna manovre e occasioni. È qualcosa che la squadra di Inzaghi ha dentro, una fame assassina che la fa andare in vantaggio alla prima vera occasione. Forse è anche una voglia di rivalsa, per l’altro filotto recente, quello delle cinque sconfitte, addirittura tre a San Siro: fatto sta che l’Inter non è mai stata così bene, di gambe e di testa. E anche la mezza rimonta subita e i brividi nel finale tornano utili, per non peccare di presunzione".