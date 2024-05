In attesa di martedì, quando si saprà se Zhangha perso l'Inter a favore di Oaktree, su Skysport si è parlato della continuità aziendale, garantita all'Inter dagli attuali dirigenti. Luca Marchetti, a questo proposito, ha spiegato: "Ci sarà continuità aziendale soprattutto nel primo periodo, poi ci saranno i dettami della nuova società a capo del club nerazzurro. Ma non cambierà molto la situazione. Dal post covid la famiglia Suning, dati i blocchi arrivati dalla Cina, non hanno potuto immettere capitali nel club e l'Inter è andata in auto gestione. Il lavoro di Marotta, Ausilio - dal punto di vista sportivo - e Antonello - per la parte corporate - ha portato ad una diminuzione di perdite, dal -254 del 2021 fino ad arrivare al -50mln di adesso, è stato quindi ridotto il debito".