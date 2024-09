"Il Napoli ha solo 2 lunghezze di vantaggio e la Juventus appena una. Non è il caso però di giocarsi altri jolly. Nel senso che i nerazzurri non possono più permettersi di lasciare per strada altri punti. Perché le rivali potrebbero non aspettare più. E il calendario, guardando a quello che accadrà dopo la sosta (subito Roma e poi lo scontro diretto con la Juve) non strizza certo l’occhio a Lautaro e compagni".