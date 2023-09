Inter, Sassuolo per iniziare la prima fuga. Obiettivo chiaro fin dall’inizio

"L’Inter ha chiuso la scorsa stagione al terzo posto, a 18 punti dal Napoli campione d’Italia: ora si è messa in testa di fare lei il Napoli, partendo forte per provare subito lo strappo in classifica. Inzaghi ha raggiunto Herrera, Mancini e Conte tra i tecnici capaci di partire – con l’Inter – con cinque vittorie in cinque gare, il record è sette ma lui punta a otto gare di fila: non tanto per riscrivere la storia, ma per andare subito in fuga. Il calendario dice che si può: oggi il Sassuolo (con tutti i titolari), poi trasferta a Salerno e Bologna a San Siro prima della sosta", aggiunge Gazzetta.