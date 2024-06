L'Inter ha fatto la sua scelta. Il club nerazzurro ha deciso di puntare su Josep Martinez per la porta abbandonando la pista che portava a Bento. Come riportano in Brasile, il club nerazzurro era disposto a mettere sul piatto un'offerta di 15 milioni di euro per il portiere dell'Athletico, alla fine rifiutata dai brasiliani. La stessa cifra che alla fine in Viale della Liberazione hanno investito per lo spagnolo del Genoa.