Inter, oggi il CdA: certificate le perdite dell’ultimo esercizio, approvazione tra un mese

Giornata importante per l’Inter: non solo sul campo, con i ragazzi di Conte che si giocano una fetta importante della qualificazione agli ottavi di Champions League contro lo Shkhtar Donetsk, ma anche a livello societario, con il Consiglio di Amministrazione di oggi che certificherà i conti dell’ultimo esercizio. Certificate le perdite superiori ai 100 milioni di euro, tra un mese l’approvazione dei conti, come riporta il Corriere dello Sport:

“Oggi si terrà il CdA del club in cui verrà certificato il risultato per l’esercizio chiuso lo scorso 30 giugno, che registrerà una perdita di poco superiore ai 100 milioni. Domani, invece, ci sarà il CdA di Inter Media & Co. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio, infine, come previsto è slittata a novembre, ma non oltre il 27, e si svolgerà in via telematica“.