TS – Inter, rosso da oltre 100 milioni: Champions fondamentale. Limitazioni per Suning?

Far strada in Champions League per il prestigio della squadra, ma anche per far respirare le casse del club, pesantemente colpite dalla pandemia di coronavirus: l’Inter affronta questa sera lo Shakhtar Donetsk con l’obiettivo di vincere e di migliorare la situazione del proprio girone, cominciato con un deludente pareggio interno contro il Borussia Monchengladbach. Tuttosport ricorda i dati del bilancio interista: “La partita di stasera conta per la classifica del girone e per il prestigio che darebbe all’Inter tornare negli ottavi di Champions che mancano dalla stagione ’11-12. Tornare nella fase a eliminazione diretta, però, permetterebbe all’Inter anche di incassare importanti milioni in più: 9.5 quelli versati dalla Uefa per l’approdo agli ottavi, a cui vanno aggiunti i 2.7 per ogni vittoria nel girone“.

BILANCIO IN ROSSO – “Soldi fondamentali per migliorare il bilancio ’20-21 che inevitabilmente sarà sulla scia di quello chiuso il 30 giugno scorso con un passivo che, causa Covid19, chiuderà intorno ai 120-130 milioni (in linea con quelli di altre società, vedi Milan -195; Roma -204 e Juventus -90)“.

LIMITAZIONI PER SUNING? – “Per l’Inter sarà importantissimo risollevare i conti con le proprie forze, anche perché non è detto che Suning nei prossimi anni abbia libertà di movimento come nelle scorse stagioni. In Cina, infatti, sono iniziati in questi giorni i lavori dei 300 membri del Comitato centrale per il 14° piano quinquennale della Repubblica popolare cinese (’21-25) con il presidente Xi Jinping che punta sempre di più a uno sviluppo maggiore del mercato interno. E chissà che questo non comporti delle modifiche alla politica di Suning sull’Inter, considerando quanto Jindong Zhang è legato al presidente del suo paese“.