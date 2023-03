il Giornale – Inter, Oporto è decisiva per Inzaghi. “Il tecnico sa bene che…”

"Simone Inzaghi sa perfettamente che quella di domani sera a Oporto è partita che lui e l’Inter non possono sbagliare". Apre così l'articolo de il Giornale in merito alla trasferta di Oporto per un'Inter reduce dal KO di La Spezia. "Nell’infuocato stadio Dragao, che si racconta in pessime condizioni persino per chi è abituato all’infimo prato di San Siro, Inzaghi cerca consolazione all’ultima sconfitta, quella che a Spezia ha portato l’Inter, ma lui di più, sull’orlo del precipizio. Un’eliminazione, sarebbe fatale, se non per l’immediato (per quello bisognerà in ogni caso attendere la successiva sfida di campionato con la Juventus e magari anche la semifinale di Coppa Italia) certo per la prossima stagione", prosegue poi il quotidiano.