Orgoglio Conte. Alla domanda sulla Juve fa impazzire i tifosi: “Mi interessa zero assoluto”

Secondo l’opinione di molti addetti ai lavori, il mercato di gennaio ha avvicinato, e di molto, l’Inter alla capolista Juventus. In conferenza stampa, però, Antonio Conte è stato piuttosto diretto sull’argomento, proteggendo ancora una volta il suo gruppo e mettendolo al riparo da tante pressioni:

“Parlare delle altre squadre mi interessa lo zero assoluto. Lo ripeto da inizio anno: dobbiamo guardare a noi per cercare di migliorare. Sono contento di lavorare all’Inter e del fatto che la gente apprezzi i nostri sacrifici. Significa che stiamo lasciando una traccia. Stiamo cercando di riportare l’Inter dove merita e per questo sono contento. Guardiamo alla nostra crescita, senza invidia e paragoni. L’unico modo per crescere“.