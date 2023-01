CorSera – Inter, orizzonte condizionato: costa 12mln al mese e ogni errore si paga il doppio

"Società, allenatore, squadra: il gioco delle colpe non ha vincitori, perché ognuno ha le sue responsabilità in questa mancanza di continuità diventata ormai patologica. L’Inter costa dieci/dodici milioni al mese e ha un orizzonte condizionato. Ogni sessione di mercato è un thriller e gli errori di valutazione pesano il doppio. Skriniar non è stato venduto in estate perché la Juve ha fatto saltare il banco su Bremer e poi perché ad agosto l’ambiente attorno alla squadra era bollente: una cessione eccellente non sarebbe stata digerita, nemmeno per 50 milioni. Ma senza la firma sul rinnovo del giocatore è stato uno sbaglio grossolano tenerlo in scadenza, senza certezze sulla firma".