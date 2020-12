Ts – Borussia-Inter, pagelle: Lukaku da 8,5. Brozovic regia di lusso. 5,5 a Bastoni perché…

Il migliore è Romelu Lukaku , in tre sotto la sufficienza. Sono le pagelle disu Borussia-Inter . Il quotidiano elegge il belga come migliore in campo con 8,5: ““. 5,5 per Young: “Q“.

5,5 per Bastoni: “ Per 40 minuti è sul pezzo, poi inizia a regalare troppi palloni in uscita e l’Inter perde certezze dal suo lato “. 5,5 anche per Lautaro: “ Va al tiro ci arriva ben 5 volte nel primo tempo, ma si mangia due gol facili. Nella ripresa è invece sfortunato quando colpisce il palo con un destro a giro “. Bene invece Marcelo Brozovic, voto 7,5: “ Nonostante i quindici giorni di stop per Covid, è presente. Regia, pressing e tanti palloni recuperati: da un suo recupero nasce lo 0-1 e poi serve l’assist a Lukaku per l’1-2 “.

(Tuttosport)