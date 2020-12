Cds – Borussia-Inter, bene Makkelie. Giusto annullare il 3-3. Il Var non avrebbe mai chiamato…

Mönchengladbach–Inter, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola della gara. Promosso l’arbitro Makkelie, per lui il voto è 6,5: “ , il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola della gara. Promosso l’arbitro Makkelie, per lui il voto è 6,5: “ Non sempre coerente, l’olandese Makkelie, nella valutazione dei falli, ma sugli episodi cruciali non sbaglia: non c’è rigore su Stindl, giusto annullare la rete del 3-3 (checché ne dica Marco Rose)”. Il giorno dopo Borussia

Il tecnico del Borussia Mönchengladbach s’arrabbia per il gol annullato: che Embolo sia in offside con il piede sinistro è fuori di dubbio, il VAR (Blom) non avrebbe mai chiamato Makkelie all’OFR. L’arbitro è andato perché spettava a lui valutare se la posizione e il movimento di Embolo potesse interferire con Handanovic, cosa che le immagini hanno evidenziato con chiarezza“.