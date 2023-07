Inter, partenza Brozovic pianificata da gennaio. Il croato si aspettava dal club…

Alla fine la fumata bianca è arrivata: Marcelo Brozovic va all'Al Nassr con l’Inter che incassa 17,5 milioni più bonus (fino a 20). Dopo un lungo tira e molla, alla fine le parti in causa hanno trovato la soluzione ideale. Come sottolinea il Corriere dello Sport , la partenza del croato è pianificata dalla scorso gennaio, quando si ragionava sui costi benefici per lo scambio con Kessie.

"In quel periodo si rafforzava l’idea dell’addio e che sì, uno come Brozovic era sacrificabile e soprattutto sostituibile tatticamente. Nello specifico, poteva essere rimpiazzato in campo da Calhanoglu e Asllani. Da parte sua, il croato non ha preso benissimo la gestione della sua società. Si aspettava una maggiore considerazione dopo aver rinnovato lo scorso anno ad un mese dalla scadenza, rinunciando ai soldi del Barcellona".