Il Giornale – Inter inguardabile, poi pazza. E c’è chi si offende. E’ tornato il vero Conte

“Un’Inter inguardabile per un’ora“. Poi, trasformandosi nella vecchia e cara Pazza Inter, ecco la rimonta che riporta i nerazzurri ai tre punti. L’edizione odierna de Il Giornale parla del 4-2 inflitto dai nerazzurri al Torino, evidenziando soprattutto ciò che non è andato:

“E poi c’è chi si offende se la si chiama pazza. Come definire una squadra inguardabile per 60 minuti, che va sotto due a zero, si rimette in carreggiata e alla fine vince 4-2? Pazza, appunto. Completamente. Ma la pazza Inter a sto giro ha fatto in pieno il suo dovere per due motivi. Il primo, ovviamente, sono i tre punti in saccoccia. Il secondo è che quell’ora giocata ai limiti dell’imbarazzante ha svegliato finalmente dal suo torpore Antonio Conte. Il politico, diplomatico, posato e misurato, alla buon’ora se n’è andato. Ecco di nuovo il passionale, incazzoso e duro che eravamo abituati a conoscere“.

(Fonte: Il Giornale)