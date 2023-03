CdS – L’Inter fa e disfa come Peneolpe: ieri una beffa nella beffa

Il focus sull'ottava sconfitta stagionale della squadra di Simone Inzaghi

Daniele Vitiello

La delusione è forte in casa Inter dopo il passo falso di ieri. I nerazzurri non riescono in alcun modo a trovare continuità nel loro percorso in campionato, soprattutto in trasferta.

Ne parla il Corriere dello Sport di questa mattina: "Come Penelope, l’Inter tesse la sua tela a San Siro e la disfa in trasferta. Ovvero vince in casa e perde quando si tratta di viaggiare. Senza contare che l’allergia per le piccole sta diventando un male incurabile. Stavolta a beneficiarne è stato lo Spezia, al termine di una gara schizofrenica, caratterizzata da tre rigori e soprattutto dal gol di Maldini.

Già, perché il figlio di Paolo, dopo aver segnato al Milan, nel girone di andata, si è ripetuto con l’Inter. Insomma, una beffa nella beffa, che peraltro ha cambiato completamente l’inerzia di un match che la truppa di Inzaghi sembrava avere in controllo. Quando si sbaglia troppo, però, si finisce per pagare. E l’Inter, di errori, ne ha commessi troppi: davanti alla porta di Dragowski (stavolta a finire sul banco degli imputati è Lautaro) e pure in difesa".