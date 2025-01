Il ruolo di Mourinho

La sua esplosione è arrivata grazie a un personaggio ben noto in casa Inter: Josè Mourinho. Fu proprio il portoghese a lanciare Zalewski in Prima Squadra e a cambiargli ruolo. Il loro legame, inoltre, è andato anche oltre al campo, come raccontato dallo stesso calciatore: "Mi è stato vicino quando è morto mio padre, ha creduto in me fin dal primo giorno. Vorrei che tutti gli allenatori avessero la sua personalità. Lo ringrazierò per tutta la vita". E chissà che Zalewski non stia chiedendo proprio in questi giorni consigli al suo mentore in vista del trasferimento a Milano...