CdS – Inter, il piano di Inzaghi in vista della prossima stagione: ma servono rinforzi

"Vero è che la scorsa stagione si è chiusa con l’amarezza della sconfitta in finale di Champions, ma l’Inter, negli ultimi due mesi, ha letteralmente volato, infilando una vittoria dietro l’altra. E tra le chiavi di un finale scintillante c’è stato senza dubbio il turn-over sistematico adottato da Inzaghi. Dovendo giocare ogni 3 giorni, senza la possibilità di tirare il fiato, il tecnico nerazzurro ha scelto di ruotare al massimo i suoi uomini". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla scelta di Inzaghi, anche per necessità, di ruotare i giocatori nel rush finale della stagione, a differenza della prima parte, in cui alcuni titolari sono stati spremuti più di altri.