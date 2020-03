Lo sport in Italia si ferma, l’Inter e le altre italiane in Europa no. CdS: “Pinetina aperta a…”

La decisione governativa di interrompere tutto lo sport in Italia fino al 3 aprile rende al meglio l’idea della gravità del momento. Le squadre italiane di calcio impegnate in Europa, però, possono giocare: “L’Inter è una delle cinque squadre ancora impegnate nelle Coppe e giovedì attende a San Siro il Getafe per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Quindi, anche se oggi sarà ufficializzato lo stop al campionato, la squadra nerazzurra non interromperà la sua attività. Anche perché, dopo aver ufficializzato le “porte chiuse”, dall’Uefa non sono arrivati ulteriori segnali”, evidenzia il Corriere dello Sport.

Lo stesso quotidiano, però, apre all’ipotesi che un provvedimento dell’UEFA potrebbe cambiare l’ordine delle cose: “Quindi, la Pinetina continuerà a essere aperta, con Lukaku e soci che continueranno a lavorare agli ordini di Conte. Ovvio che lo scenario potrebbe mutare nel caso in cui i provvedimenti adottati fossero di natura differente”, chiosa il CorSport.