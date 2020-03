Serie A, Gravina ha in testa lo stop fino al 3 aprile. Contatti con la Uefa per allungare la stagione

Ieri la Serie A è scesa in campo e lo farà anche oggi con Sassuolo-Brescia, ma domani il Consiglio federale potrebbe interrompere il campionato.

“La serie A è ripartita, ma con la concreta possibilità di fermarsi subito. Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio federale straordinario per domani e in testa ha l’idea forte di bloccare il campionato sino al 3 aprile, quando scadrà il decreto del governo. Il rischio, dentro un calendario affogato e già allo stremo, è quello di arrivare al default. Per questo Gravina ha già avviato contatti con l’Uefa per capire se esistono i margini per allungare la stagione di una decina di giorni, magari sacrificando la Coppa Italia. Certezze non ce ne sono, non ce ne possono essere in un momento così. Ma il suo collega Aleksander Ceferin non può chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie perché anche negli altri paesi l’emergenza coronavirus sta diventando stringente. È presto per capire se l’Europeo itinerante possa essere rinviato al 2021 o magari solo spostato di un paio di settimane. Però è il momento giusto per decidere se si può fare fronte comune. Anche la Premier oggi potrebbe decidere per le porte chiuse o la sospensione”, spiega il Corriere della Sera.