Brambati: “Inter poco cinica, non troverà mai un’occasione simile con una Lazio così”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha espresso il suo giudizio sull’Inter dopo l’1-1 maturato domenica pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio:

“La Lazio è un’ottima squadra ma ha perso per strada tre pezzi importanti. Credo siano due punti persi dall’Inter, non è stata cinica, come dovrebbe esserlo una squadra che deve vincere il campionato. Non troverai mai un’occasione simile contro una Lazio così. Sono due punti persi e credo che lo pensi anche Conte. Eriksen? E’ stato praticamente preso a poco, rispetto al suo valore. Il tecnico non gli ha trovato un ruolo funzionale al suo gioco“.

(Fonte: TMW Radio)