Inter, il Porto batte di misura il Rio Ave: la capolista Benfica è a 2 punti

La formazione lusitana vince ancora in campionato e si prepara al match contro l'Inter: turnover per Conceicao

Non solo l'Inter: vince anche il Porto. Se i nerazzurri tornano al successo in Serie A grazie al tris sull'Udinese a San Siro, firmato da Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro Martinez, i lusitani si aggiudicano la gara del 21° turno del campionato portoghese contro il Rio Ave.

Turnover per Conceicao, che ha tenuto a riposo tre elementi della formazione titolare in vista della gara d'andata degli ottavi di Champions League di mercoledì sera contro l'Inter a San Siro.

Buon momento di forma per il Porto, ora a -2 dalla capolista Benfica (una partita in meno) e al sesto successo consecutivo in campionato, decimo se si considerano le coppe nazionali.