Inter, in campo terminata l’era del posto fisso: così Inzaghi dà imprevedibilità

Le mosse del tecnico nerazzurro per rinnovare il piano tattico della sua squadra

Pur insistendo sempre sul 3-5-2, l'Inter di Simone Inzaghi in qualche modo ha cambiato pelle. Ed è tornata imprevedibile, grazie al lavoro del suo tecnico. Come? Con diverse mosse che riguardano il posizionamento dei calciatori in campo. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi. Si legge infatti: