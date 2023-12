Inter, un solo precedente in gare ufficiali contro l’Atletico Madrid: ecco come finì

C'è un solo precedente ufficiale tra Atletico Madrid e Inter: risale all'estate 2010 e non è un precedente felice per i colori nerazzurri. Si tratta della Supercoppa Europea 2010, disputata il 27 agosto allo stadio Louis II di Montecarlo. Quella notte con un 2-0 furono gli spagnoli (in gol con Reyes e Aguero) ad avere la meglio e a sollevare il trofeo europeo, in una notte storta per l'Inter (con De Gea che parò un rigore a Milito).