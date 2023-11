Tutti i numeri delle sfide precedenti tra i nerazzurri e la formazione ciociara, tornata in Serie A in questa stagione

Dopo la vittoria in trasferta contro l'Atalanta e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ottenuta a Salisburgo, l'Inter torna in campo per la dodicesima giornata di Serie A. Domenica 12 novembre alle ore 20:45 a San Siro i nerazzurri sfideranno il Frosinone