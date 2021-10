Inter, Inzaghi: “Zero gol in CL? Nessun blocco, questione di precisione”

L'allenatore nerazzurro ritiene che non segnare in CL sia frutto di una mancata concretezza più che di un blocco psicologico

L'Inter non segna in Champions League da diverso tempo, precisamente dalla penultima gara in CL della scorsa stagione, quella contro il Borussia M. Una statistica che Simone Inzaghi però guarda senza preoccupazione facendosi consolare dal fatto che la sua squadra ha segnato tanto finora in Serie A. Il mister ha anche riconosciuto lo scompenso in difesa, come ha fatto anche Milan Skriniar.

Il tecnico ha spiegato che contro i moldavi la sua Inter dovrà essere brava a non allungarsi e a tenere bene il campo. Ma proprio non vede un problema di mentalità quando gli chiedono se non sia piuttosto un blocco psicologico a non permettere ai suoi di segnare altrettanti gol in Coppa. Forte del fatto che i suoi creano tanto, continua a pensare e a ribadire che non è una questione di blocco. «Non penso ci sia. Con il Real abbiamo perso in maniera casuale, peccando di precisione sotto porta. Penso che abbiamo giocato due partite, in cui non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo abbiamo una grande occasione per vincere e tornare a fare gol», ha spiegato in conferenza stampa.