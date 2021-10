Skriniar: “Anche l’anno scorso subivamo troppi gol. Poi la svolta. Ora attacchiamo e…”

Il giocatore nerazzurro ha parlato alla vigilia della gara contro lo Sheriff anche ai microfoni di Skysport

Prima in conferenza stampa con mister Inzaghi, poi sono arrivate le sue parole ai microfoni di Skysport. Milan Skriniar , alla vigilia della sfida contro lo Sheriff, ha sottolineato:

-Cosa serve contro lo Sheriff: qual è l'ingrediente più importante per ottenere i tre punti?

Sicuramente concentrazione dietro, non subire gol ed essere decisivi nell'area di rigore avversaria.

Anche un anno fa, più o meno in questo periodo, subivamo diversi gol. Poi abbiamo reagito bene, chiuso la porta e ci è andata bene. È cambiato sicuramente il modo di giocare, adesso stiamo attaccando un po' di più e gli spazi dietro li lasciamo. Quello non deve succedere. Dobbiamo cercare di subire meno gol possibili.

-Quanto è fondamentale scendere in campo per i tre punti, non fare calcoli, anche pensando al succo più del gioco?