Benevento-Inter, i tifosi premiano Hakimi: è lui il migliore in campo. Sanchez e Lukaku…

Tre punti, 5 gol segnati, 2 traverse colpite, bel gioco e tante emozioni. La seconda uscita stagionale dell’Inter nella gara valida per la prima giornata di Serie A si è aperta a soli 28 secondi dal fischio d’inizio grazie al gol di Lukaku, autore di una doppietta ed ha regalato anche il primo gol in maglia nerazzurra di Hakimi e le reti di Gagliardini e Lautaro Martinez. È terminato il nostro sondaggio su Twitter per scegliere il migliore in campo della sfida e il più votato è…Hakimi!

I candidati erano quattro:

Hakimi autore del primo gol in maglia nerazzurra e del secondo assist stagionale | 61,7% di voti

Sanchez protagonista e punto di riferimento con 14 duelli totali, 3 tiri, 1 assist, 1 passaggio che ha preceduto l’assist di Hakimi | 23,1% di voti

Lukaku, autore di una doppietta aperta con il gol più veloce in Serie A dal febbraio 2019 | 8,5% di voti

Gagliardini, che oltre al gol segnato ha colpito una traversa e completato 42 passaggi nella metà campo avversaria | 6,7% di voti

(Inter.it)