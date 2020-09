Biasin: “Inter, prendere tre gol alla prima non è da Conte: una cosa non è piaciuta”

Fabrizio Biasin analizza per Sport Mediaset la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina: “Buona la prima, più o meno: buona perchè sono arrivati i tre punti, non buona perchè la fase difensiva non funziona. Prendere 3 gol alla prima non è tanto da Antonio Conte, che ha deciso di cambiare la sua difesa: è rimasto con la difesa a 3, cioè il suo credo tattico imprescindibile, ma ha cambiato gli interpreti, e questa cosa non ci è piaciuta tanto. Hanno fatto tutti fatica là dietro, non c’è stata tanta protezione: forse è il caso di rivedere alcune delle decisioni prese per questa che era però la partita d’esordio. Ci sono anche dei segnali positivi: l’idea che ci siano sempre 5 cambi e quella panchina lì ci fa ben sperare. Quindi: male la fase difensiva, malissimo, e anche Antonio Conte dovrà pensarci, ma molto bene la rosa dell’Inter“.