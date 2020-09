Inter, difesa da registrare: Bastoni non ancora pronto per sostituire de Vrij, Kolarov…

L’Inter vince in rimonta contro la Fiorentina, ma mostra difficoltà difensive che andranno al più presto risolte. Senza de Vrij, Conte sceglie Bastoni nell’inedito ruolo di centrale della retroguardia, con il nuovo arrivato Kolarov schierato sulla sinistra. Scelte che, come sottolinea Tuttosport, non hanno dato risultati positivi:

“L’allenatore, ha pagato la scelta, in assenza di De Vrij, di stravolgere per due-terzi la linea davanti ad Handanovic: Kolarov è apparso alquanto arrugginito (e la velocità degli avversari non lo ha aiutato), mentre Bastoni ha dimostrato di non avere ancora spalle larghe per raccogliere l’eredità dell’olandese. Non ha convinto in pieno pure Perisic“.