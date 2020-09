FCIN1908 / Norme anti-Covid, Inter prepara conferenza Conte. Possibile ci sia anche Marotta

L’Inter si sta preparando ad affrontare la prima partita di campionato, in programma sabato sera contro la Fiorentina. Tra i volti nuovi c’è anche Arturo Vidal, sbarcato da pochissimo a Milano e fresco di ufficialità dopo aver superato le visite mediche. Si avvicina l’impegno con la Fiorentina e anche la conferenza pre partita di Antonio Conte (possibile che con il tecnico ci sia anche l’AD Beppe Marotta per presentare insieme la nuova stagione). Il club nerazzurro sta studiando le modalità migliori nel rispetto del protocollo per il Covid (probabile quindi che ci si colleghi da remoto) e a breve annuncerà la data e i dettagli.

(Fcin1908)