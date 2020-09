UFFICIALE – Vidal all’Inter, escono le cifre ufficiali: colpaccio dei nerazzurri

Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. Così, l’Inter ha annunciato di aver acquistato le prestazioni sportive del centrocampista cileno.

E’ il Barcellona, invece, ad annunciare le cifre ufficiali dell’operazione: Vidal si trasferisce a titolo definitivo e gratuito, con un milione di euro di possibili bonus. Uno colpo a 0+1 praticamente, per l’Inter, che pagherà solo questo milione “in variabili”. Un colpaccio a costo zero per i nerazzurri.