Inter, presto incontro con Catellani: due questioni da risolvere. E lui chiede che…

Tra domani e giovedì è in agenda un incontro con Catellani, attuale responsabile del settore giovanile della Spal e ora favorito per il post-Samaden

L'Inter prosegue il suo lavoro per trovare il nuovo responsabile del settore giovanile in vista dell'addio a fine stagione di Roberto Samaden. E, come anticipato settimane fa da FcInter1908, il favorito è Andrea Catellani, come ribadisce anche oggi il Corriere dello Sport.