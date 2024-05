Una serata di sorrisi, di musica e di celebrazioni attende i neo-campioni d’Italia, pronti a sfilare per l’ultima volta davanti ai propri tifosi in questa stagione e ad alzare finalmente il trofeo già assicurato da tempo. A tentare di guastare i piani dell'Inter ci sarà una Lazio che sogna il sorpasso in classifica ai rivali cittadini della Roma, ancorati al sesto posto e distanti di un solo punto. Per affrontare la sua ex squadra, e per celebrare con una vittoria la passerella conclusiva di un’annata stratosferica, Simone Inzaghi si affiderà verosimilmente ai suoi titolarissimi, dopo il parziale turnover visto nelle ultime due trasferte di campionato.