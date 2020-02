Inter, largo ai 2002: dopo Esposito, Agoume e Pirola, a Udine prima volta per Stankovic jr

La squalifica rimediata da Tommaso Berni ha aperto le porte della Prima Squadra a Filip Stankovic: il portiere della Primavera nerazzurra, figlio della leggenda interista Dejan, è partito alla volta di Udine insieme ad Handanovic e compagni. Ma non è finita qui: complice il probabile forfait dello sloveno, questa sera l’estremo difensore classe 2002 potrebbe sedersi in panchina, con Padelli pronto a fare il suo debutto in campionato con l’Inter.

Stankovic è addirittura il quarto 2002 ad essere convocato in questa stagione da Antonio Conte, dopo Esposito, Agoume e Pirola (con i primi due che hanno già potuto esordire): un’annata d’oro, che l’Inter sta coltivando da tempo e che ha già ottenuto grandi risultati. Due anni fa la vittoria del campionato Under 16, l’anno scorso campioni d’Italia Under 17, quest’anno tanti di loro subito titolari in Primavera e convocati al Mondiale Under 17: tanti gioiellini in rampa di lancio (il prossimo potrebbe essere Persyn) che potranno fare le fortune dei nerazzurri.