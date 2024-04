Il traguardo scudetto è lì, a un passo: l'Inter di Simone Inzaghi, autentica dominatrice della stagione, è sempre più vicina al tricolore. Una marcia insostenibile per gli avversari, un rendimento costante ormai da mesi. Così scrive il Corriere della Sera: "Una ritoccata ai record, per poi prepararsi alla notte del derby, che tra otto giorni potrebbe valere la seconda stella. L'Inter non sta nella pelle, come hanno dimostrato i festeggiamenti di Udine, dopo il gol decisivo segnato al 95' da Frattesi".